Зеленский выразил готовность провести президентские выборы в случае 60-дневного прекращения огня.

У России в приоритете полноценный долгосрочный мир на Украине, а не временная приостановка боевых действий. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что российские власти неоднократно обозначали свою позицию по урегулированию конфликта, причем как президент Владимир Путин, так и другие официальные лица страны. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва готова предпринять все возможные усилия для достижения устойчивого мира.

Поводом для комментария стало заявление Зеленского о готовности организовать выборы на Украине при условии двухмесячного перемирия. Глава киевского режима уверен, что такая пауза нужна для подготовки избирательного процесса.

Таким образом, в ответ на инициативу Киева Песков вновь подтвердил прежнюю позицию российской стороны. В Кремле считают приоритетом полноценное мирное урегулирование, а не ограниченное по времени прекращение боевых действий.

Ранее в Германии заявили, что Путин смог изменить мнение Трампа о Зеленском с помощью дизеля.

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