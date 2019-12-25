Глава Белого дома снова стал винить украинского лидера в развязывании конфликта с Россией.

Президент РФ Владимиру Путину смог изменить отношение своего американского коллеги Дональда Трампа к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому путем грамотного использования дизеля. Об этом сообщила газета Die Welt.

Немецкие журналисты отмечают, что Путин одним точным ходом изменил отношение Трампа к Зеленскому, умело воспользовавшись стратегически важным ресурсом — дизелем.

В статье напомнили, что у Европы также есть такой ресурс, который она могла бы использовать в переговорах с Вашингтоном, но не стала. В итоге, такая пассивность лишила Украину возможности получить еще больше финансирования.

Трамп сообщил о "дизельной" российско-американской сделке 9 октября после разговора с Путиным по телефону. Вашингтон разрешил операции по продаже, поставке и импорту топлива российского происхождения до 7 апреля 2027 года.

На фоне этой договорённости отношения Трамп с Зеленским вновь обострились. Президент США вновь призвал его согласится на уступки и снова стал винить в развязывании конфликта с Россией. Киевский режим в свою очередь раскритиковал соглашение о поставках российского топлива, заявив, что оно может принести Москве дополнительные доходы.

Ранее мы сообщали, что на Украине выразили серьезную обеспокоенность по поводу того, что конфликт с Трампом будет иметь последствия.

Фото: сайт Кремля