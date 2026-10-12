Кристоф Ваннер сообщил об импульсивности президента США.

На украинской территории люди боятся того, что конфликт лидера киевского режима Владимира Зеленского с американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом будет иметь пагубные последствия для страны. Соответствующее заявление сделал немецкий журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt. Известно, что иностранный корреспондент из Берлина находится в рабочей поездке в Киеве. По словам западного эксперта, речь идет о перспективах для прекращения поставок ракет противовоздушных систем (ПВО) Patriot и терминалов спутниковой связи Starlink. Эксперт из ФРг заметил, что в этом вопросе ВСУ полностью зависят от вашингтонской администрации.

Возможно, будут последствия. И именно это беспокоит украинцев: никто не знает, что будет дальше. Сейчас люди ждут, что Трамп предпримет дальше. Кристоф Ваннер, эксперт

Welt: Помощь Запада ставит Украину на колени в конфликте с Россией.

Фото и видео: YouTube / WELT