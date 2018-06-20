Зеленский стал президентом Украины

Зеленский набрал 73,2 процента голосов, согласно данным Национального экзитпола-2019.

Владимир Зеленский побеждает во втором туре президентских выборов на Украине, согласно данным Национального экзитпола-2019.

В общей сумме Зеленский набрал 73,2 процента голосов, Петра Порошенко поддержали лишь 25,3 процента избирателей.

Перед объявлением результатов выборов Зеленский заявил, что хочет отдохнуть. Он появился в штабе с женой Еленой и своей командой. После объявления результатов Зеленский прыгал от радости, обнял и поцеловал супругу, а затем пожал руки представителям команды. Зеленский заявил, что эта победа объединила украинский народ.

Петр Порошенко поражение признал. Государственный лидер отметил, что его призывают не сдаваться, но цифры говорят о том, что нужно позвонить Зеленскому и поздравить его с победой. По мнению Порошенко, выборы были честными. Пост президента Порошенко оставит уже в следующем месяце. Также он выразил готовность подставить плечо новому презеденту и ввести его в курс дела как можно быстрее.

Фото: ВКонтакте/Ярослав Марков