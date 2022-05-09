Посла России Андреева облили краской на кладбище советских воинов в Варшаве

После инцидента он покинул кладбище в сопровождении полицейских.

Посол России в Польше Сергей Андреев подвергся нападению со стороны агрессивно настроенных поляков и украинцев. Его облили красной краской, когда дипломат хотел возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.

Андреев назвал произошедшее "какой-то дичью", не имеющей ничего общего с правилами цивилизованного поведения. После инцидента он покинул кладбище в сопровождении полицейских. На мемориале неизвестные нанесли нецензурные надписи.

Это все можно было предвидеть, полиция в конце концов появилась, но уже после того, как эта вакханалия раскрутилась. Испортили нам святой праздник – День Победы. Сергей Андреев, посол России в Польше

Посольство в Варшаве намерено заявить протест в связи с нападением на дипломата. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что инцидент отражает курс Запада на реинкарнацию фашизма.

Ранее мы сообщили, что немец бросил яйцо в главу МИД ФРГ Бербок в ходе выступления на митинге в Вуппертале.

Видео: Telegram / РИА Новости