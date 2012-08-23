Немец бросил яйцо в главу МИД ФРГ Бербок в ходе выступления на митинге в Вуппертале

Полиция сразу задержала нарушителя. Возбуждено уголовное дело.

Участник предвыборного митинга в городе Вупперталь (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия) бросил яйцо в министра иностранных дел (МИД) ФРГ Анналену Бербок в ходе её выступления. Об этом в понедельник сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя полиции.

Инцидент произошел в воскресенье, 8 мая. В правоохранительных органах рассказали, что яйцо не попало в цель. Полиция сразу задержала нарушителя. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники службы безопасности выбежали на сцену сразу после инцидента. Они встали рядом с министром, а политик продолжила свое выступление.

Агентство DPA сообщило, что федеральное правительство подверглось критике со стороны борцов за мир и других слоев населения, выступающих за поставки тяжелых вооружений страны на Украину.

Ранее мы сообщили, что Мединский сообщил о продолжении переговоров с Украиной.

Видео: YouTube / Mark Grigi