В Германии изучали бактерии для другого проекта, когда обнаружили разгадку известной научной проблемы.

Случайное открытие прольет свет на вопрос о том, что появилось раньше — курица или яйцо, в контексте эволюции. Для биохимиков это вопрос о том, что появилось раньше: выработка кислорода в процессе фотосинтеза или потребление кислорода в процессе аэробного метаболизма? При фотосинтезе водоросли и растения поглощают солнечный свет, превращая углекислый газ и воду в топливо для роста, выделяя кислород в качестве побочного продукта. С другой стороны, животные используют кислород для преобразования потребляемого ими топлива в энергию и выделяют углекислый газ. Этот процесс называется аэробным метаболизмом.

В новой статье, опубликованной в Трудах Национальной академии наук, рассказывается о случайном открытии, сделанном международным консорциумом исследователей, — возможной недостающей молекуле, которая может дать ответ на вопрос об эволюции.

С самого начала у нас была идея, что это может быть связано с эволюцией фотосинтеза и способностью дышать кислородом. Феликс Эллинг, бывший научный сотрудник факультета наук о Земле и планетах и ведущий автор статьи.

Эллинг, работавший в лаборатории молекулярной биогеохимии и органической геохимии профессора Энн Пирсон, искал конкретные молекулы, не связанные с вопросами об эволюции аэробного метаболизма, когда обнаружил нечто необычное: небольшое изменение в молекуле азотфиксирующей бактерии Nitrospirota, которая больше похожа на то, что нужно растению для фотосинтеза, а не бактерии. Эксперт заметил, что его группа с коллегами из факультета Кильского университета в Германии изучала бактерии для совершенно другого проекта. Исследователи обнаружили метил-пластохинон — разновидность молекул, называемых хинонами. Считалось, что хиноны, встречающиеся во всех формах жизни, существуют в двух основных разновидностях: аэробные хиноны, которым требуется кислород, и анаэробные, которым он не требуется. Аэробные хиноны делятся на два типа: одни используются растениями для фотосинтеза, а другие — бактериями и животными для дыхания кислородом.

По сути, все формы жизни используют хиноны для своего метаболизма. Феликс Эллинг, бывший научный сотрудник факультета наук о Земле и планетах

Обнаружение хинона, "похожего на тот, что используют растения для фотосинтеза", у бактерии, которая дышит кислородом, было крайне необычным. Исследователи поняли, что метил-пластохинон был третьим типом и, возможно, недостающим звеном между двумя другими. Исследование проливает свет на так называемое Великое событие оксигенации. Этот период — примерно 2,3–2,4 миллиарда лет назад — ознаменовался тем, что цианобактерии (разновидность водорослей) начали вырабатывать значительное количество кислорода в результате фотосинтеза, что сделало возможным аэробный метаболизм. Хотя это открытие, казалось бы, указывает на то, что фотосинтез появился раньше, обнаружение метил-пластохинона подтверждает другую гипотезу. Проще говоря, некоторые бактерии уже умели использовать кислород ещё до того, как цианобактерии начали его вырабатывать.

Другими словами, "курица и яйцо были одновременно". Феликс Эллинг, бывший научный сотрудник факультета наук о Земле и планетах

Пирсон, профессор гуманитарных и естественных наук, а также профессор наук об окружающей среде имени Мюррея и Марты Росс, в лаборатории которого начались исследования Эллинг, подчеркнул, что наличие биохимической системы переработки кислорода при его образовании в результате фотосинтеза стало огромным шагом вперёд.

Реакции, в которых участвует кислород, очень вредны и могут быть смертельно опасны для клеток, в которых отсутствуют механизмы, позволяющие справляться с побочными продуктами метаболизма Пирсон, профессор гуманитарных и естественных наук

Женщина отметила, что хотя человек и воспринимает данные механизмы их как нечто само собой разумеющееся, но химические системы, которые используются в клетках для того, чтобы поддерживать аэробный метаболизм, на самом деле довольно сложны".

Мы считаем, что то, что мы обнаружили, — это первичная или изначальная форма этой молекулы, которая впоследствии была адаптирована для существования в двух формах: одна с определёнными функциями в водорослях и растениях, а другая — в митохондриях, которая есть у нас сегодня. Пирсон, профессор гуманитарных и естественных наук

Следы эволюции хиноновых структур можно обнаружить в нашем организме, в том числе фундаментальные различия между хинонами в митохондриях человека и в растениях. Эллинг считает, что обнаруженная молекула представляет из себя особую капсулу времени. Она отметила, что живая окаменелость молекулы просуществовала более двух миллиардов лет.

Вероятность столкновения гигантского астероида с Землёй в 2032 году снижается до 0,0017%.

Фото: pxhere.com