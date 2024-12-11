Трамп обвинил Байдена в высоких ценах на яйца

Глава США вспомнил о предыдущем президенте Джо Байдена, говоря о проблеме стоимости продуктов питания.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп считает, что в высоких ценах на яйца в США виноват его предшественник из администрации Белого дома Джо Байден, которого действующий глава страны назвал худшим президентом в истории. Соответствующее заявление Дональд Трамп сделал, выступая с речью перед членами обеих палат из местного законодательного органа в Капитолии.

Джо Байден, в частности, позволил цене на яйца выйти из-под контроля. Цены на яйца, без контроля. И мы усердно работаем, чтобы вновь их снизить. Дональд Трамп, глава США

напомним, что ранее власти в Вашингтоне объяснили птичьим гриппом дефицит яиц, вызвавший рост стоимости на пролдукт питания. Розничные цены на яйца в США в 2025 году увеличатся на 41,1 процент согласно прогнозам местного министерства по сельскому хозяйству. В отчете профильного ведомства говорится о том, что за январь текущего года цены на яйца выросли на 13,8 процентов, в декабре был зафиксирован рост в 8,4 процента.

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Фото: YouTube / Defense Now