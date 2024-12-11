Трамп: США водрузят американский флаг на Марсе и "далеко за его пределами"

Глава США сообщил о планах по развитию науки, космоса и экономики.

мериканский президент-республиканец Дональд Трамп рассказал широкой аудитории о том, что его страна водрузит государственный флаг США на Марсе, а также далеко за его пределами. Соответствующее заявление политик из Белого дома сделал, выступая в Капитолии перед членами обеих палат местного законодательного органа в Вашингтоне. Иностранный политик указал, что власти планируют развивать и осваивать новые рубежи в науке, а также вести человечество в космическое пространство.

Готовьтесь к невероятному будущему, потому что золотой век Америки только начинается. Это будет нечто, чего мир еще никогда не видел. Дональд Трамп, глава США

Дополнительно Дональд Трамп пообещал парламентариям отменить десятки указов, одобренных предыдущей американской администрацией при правительстве президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис. Действующий лидер Белого дома отметил, что данные меры проводятся сейчас ради того, чтобы снизить нагрузку на национальную экономическую систему. Власти в Вашингтоне планируют отказаться от руководства Североатлантическим военным альянсом в пользу европейских государств. По его словам, США рассчитывают на то, что во главе НАТО может встать Франция или Великобритания.

США получат Гренландию "так или иначе", заявил Трамп.

Фото и видео: YouTube / Defense Now