США получат Гренландию "так или иначе", заявил Трамп

Дональд Трамп призвал жителей Гренландии сделать выбор в пользу Вашингтона.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что одобрил бы решение населения Гренландии о ее вхождении в состав США. Соответствующее заявление политик из Белого дома сделал, выступая в Капитолии перед членами обеих палат местного законодательного органа.

Сегодня вечером у меня также есть послание для замечательных жителей Гренландии. Мы решительно поддерживаем ваше право самостоятельно определять свое будущее. И, если вы примете такое решение, мы будем приветствовать вас в США. Дональд Трамп, глава США

Политик пояснил парламентариям, что Гренландия нужна Вашингтону для обеспечения национальной и даже международной безопасности. Дональд Трамп пояснил, что сейчас администрация работает со всеми заинтересованными сторонами для того, чтобы добиться присоединения территории, которая сейчас находится под контролем Дании. Он пояснил, что уверен, что США добьются своего так или иначе. Лидер Белого дома обратился к жителям Гранландии. Он уточнил, что власти готовы обеспечить защиту жителей, сделают их богатыми, а регион будет поднят на такую высоту, которую они не могли ранее представить.

Трамп сравнил расходы США на Украину с отнятой у ребенка конфетой.

Фото и видео: YouTube / Defense Now