Трамп сравнил расходы США на Украину с отнятой у ребенка конфетой

Глава США напомнил о неравных расходах США и Европы на поддержку Украины.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп сравнил легкость, с которой его предшественника в администрации Вашингтона Джо Байдена уговорили расстаться с колоссальными денежными средствами из федерального бюджета для оказания военной помощи Украине, с простотой лишения ребенка конфеты. Соответствующее заявление политик из Белого дома сделал, выступая в Капитолии перед членами обеих палат местного законодательного органа. Таким образом политик оценил поставки западного оружия, которые делали власти США, а также другую поддержку киевского режима.

Мы потратили, возможно, $350 млрд. Это как отнять конфету у ребенка. Вот что произошло. А они потратили $100 млрд. Большая разница. Нас с Украиной и Россией разделяет океан, их - нет. Дональд Трамп, глава США

Дональд Трамп отметил, что Джо Байден санкционировал выделение большего объема средств на эти военные действия, чем потратили европейские лидеры. По его словам, речь идет о миллиардов долларов больше. Глава Белого дома добавил, что ему сложно поверить, что в какой-то момент власти не стали останавливаться о говорить международным союзникам о необходимости сравняться в финансовым расходам по Украине.

Трамп заявил, что получил письмо от Зеленского о готовности к переговорам.

Фото и видео: YouTube / Defense Now