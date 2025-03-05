Глава Сша рассказал, что говорит с обеими сторонами конфликта на Украине.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп во время выступления в местном конгрессе перед обеими палатами законодателей заявил о том, что получил письмо от лидера киевского режима Владимира Зеленского с заверением о готовности украинских властей как можно скорее сесть за стол переговоров для мирного решения регионального конфликта. Соответствующее заявление политик из Белого дома сделал, выступая в Капитолии перед политиками. Лидер США добавил, что для общества настало время, чтобы остановить убийства и бессмысленный конфликт в Европе. Он добавил, что лично прилагает неустанные усилия для того, чтобы боевые действия на Украине завершились. В целях реализации такой задачи Трамп поддерживает контакты с обеими сторонами вооруженного противостояния.

Сегодня я получил важное письмо от... Зеленского… Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы добиться долгосрочного мира. Пришло время остановить это безумие. Пришло время прекратить убийства. Пришло время положить конец бессмысленному конфликту. Дональд Трамп, глава США

По словам президента США, в ходе переговоров с Москвой американская сторона получила "мощные сигналы" от Кремля о готовности к заключению мирного соглашения.Дональд Трамп подчеркнул, что конфликт на Украине необходимо завершить как можно скорее, для чего потребуется взаимодействие всех сторон.

Трамп рассказал о тратах Европы на российскую нефть.

Фото и видео: YouTube / Defense Now