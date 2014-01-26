Володин назвал ответственных за цены на яйца

Спикер ГД РФ призвал КПРФ решить проблему.

Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин заявил на пленарном заседании о том, что фракция КПРФ в нижней палате парламента несёт ответственность за стоимость яиц, так как профильный комитет по аграрным вопросам возглавляет депутат от Коммунистической партии страны Владимир Кашин. Политик уточнил, что за стоимость потребительской корзины и рынка будут отвечать три комитета. Речь также идет о ведомствах по вопросам торговли и экономической политики. Эти структуры возглавляют Владимир Гутенев и Максим Топилин.

Ответственность фракции КПРФ за стоимость яиц, потому что комитет ключевой возглавляется председателем от фракции КПРФ...У вас с яйцами все нормально, значит, и у людей должно быть. Поэтому, если кому-то что-то жмет, решение будем принимать. Вячеслав Володин, спикер ГД

Вячеслав Володин: решен вопрос финансирования за счет средств ФОМС оплаты аренды жилья для врачей.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ