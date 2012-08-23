Мединский сообщил о продолжении переговоров с Украиной

По итогам переговоров глава российской делегации упомянул, что Россия сделала "два огромных шага к миру".

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что процесс продолжается в дистанционном формате. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на дипломата.

Отвечая на вопрос о проведении переговоров в очном формате, Мединский подчеркнул, что "для этого необходимо больше конкретики иметь на руках, чтобы встречаться в очном формате".

Переговоры в дистанционном формате не прекращены. Владимир Мединский, глава российской делегации

Напомним, что 27 февраля начались мирные переговоры между Киевом и Москвой. Представители обеих сторон провели несколько встреч очно и несколько – в онлайн-формате. По итогам переговоров глава российской делегации упомянул, что Россия сделала "два огромных шага к миру". На встрече в Турции киевская сторона отказалась связывать понятие "международно признанных границ Украины" со статусом Севастополя, Крыма, ДНР и ЛНР.

Ранее мы сообщили, что Путин назвал единственно верным решением отпор агрессорам на Украине.

Фото: Первый канал