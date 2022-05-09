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Путин назвал единственно верным решением отпор агрессорам на Украине

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Президент РФ подчеркнул, что это решение суверенной, сильной и самостоятельной страны.

По мнению президента РФ Владимира Путина, России удалось дать упреждающий отпор агрессорам на Украине и это стало правильным решением. Об этом глава государства заявил во время выступления на параде Победы на Красной площади в Москве.

Российский лидер напомнил, как разворачивалась военная инфраструктура на границах, где работали сотни зарубежных советников и шли регулярные поставки современного оружия из стран НАТО.

Россия дала упреждающий отпор агрессии – это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение, решение суверенной, сильной и самостоятельной страны.

Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что 24 февраля президент РФ объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. По его словам, в планы Москвы не входит оккупация территорий. Главной целью этой спецоперации является демилитаризация и денацификация страны. Глава государства напомнил о событиях в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что в 1940-1941 годах ССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны.

Ранее мы сообщили, что в Москве отменили воздушную часть парада Победы.

Видео: kremlin.ru

Теги: парад, путин, украина
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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