Путин назвал единственно верным решением отпор агрессорам на Украине

Президент РФ подчеркнул, что это решение суверенной, сильной и самостоятельной страны.

По мнению президента РФ Владимира Путина, России удалось дать упреждающий отпор агрессорам на Украине и это стало правильным решением. Об этом глава государства заявил во время выступления на параде Победы на Красной площади в Москве.

Российский лидер напомнил, как разворачивалась военная инфраструктура на границах, где работали сотни зарубежных советников и шли регулярные поставки современного оружия из стран НАТО.

Россия дала упреждающий отпор агрессии – это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение, решение суверенной, сильной и самостоятельной страны. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что 24 февраля президент РФ объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. По его словам, в планы Москвы не входит оккупация территорий. Главной целью этой спецоперации является демилитаризация и денацификация страны. Глава государства напомнил о событиях в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что в 1940-1941 годах ССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны.

Ранее мы сообщили, что в Москве отменили воздушную часть парада Победы.

Видео: kremlin.ru