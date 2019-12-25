В Москве отменили воздушную часть парада Победы

Решение об отмене воздушной части парада Победы связано с неблагоприятными погодными условиями.

Воздушная часть торжественного парада Победы в Москве отменена. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это связано с неблагоприятными погодными условиями.

В понедельник, 9 мая, синоптики прогнозируют в Москве порывистый ветер и дождь. В этой связи, принято решение об отмене воздушной части парада в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, что парад начался в 10:00 по московскому времени. В столице вынесли российский триколор и Знамя Победы под песню "Священная война". В торжественном шествии в Москве приняли участие 11 тысяч военных, 131 боевая машина. Парадом командовал главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

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Фото: kremlin.ru