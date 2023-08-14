В Петербурге стартовала регистрация на историческую цифровую лабораторию "Брусницына"

Проект поможет молодежи раскрыть культурное наследие города через современные форматы представления информации.

В Санкт-Петербурге стартовал прием заявок на участие в творческой лаборатории цифровой истории "Брусницына", организованной в рамках инициативы "Креативные лаборатории по цифровизации отечественной истории: ремесла и меценатство". Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Владимира Княгинина.

Проект предлагает переосмыслить историю города через изучение культурного и промышленного наследия семьи мецената и предпринимателя Николая Брусницына. Участников ждут образовательные лекции, практические занятия, экскурсионные маршруты на территорию бывшего кожевенного завода и в дом Брусницыных.

По итогам работы участники создадут мультимедийные лонгриды, которые будут размещены на официальном сайте проекта. Принять участие могут студенты вузов и колледжей Санкт-Петербурга в возрасте от 18 до 24 лет, а также дизайнеры, журналисты, исследователи, историки и все, кто интересуется историко-культурным развитием города и судьбой семьи Брусницыных. Подать заявку можно до 11 июля. Отбор пройдет по портфолио.

Ранее мы сообщили о том, что ремонт ограничивал движение в тоннеле петербургской дамбы на четыре дня.

Фото: freepik