Ремонт ограничит движение в тоннеле дамбы

Специалисты обещают, что все работы будут выполнены в максимально сжатые сроки.

С 2 по 6 июня в транспортном отсеке Невской стороны (внутреннее кольцо КАД) петербургской дамбы будет временно ограничено движение автомобилей. Как сообщили в Дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС), ограничения связаны с проведением плановых регламентных и ремонтно-восстановительных работ.

В ходе работ возможны полные остановки транспортного потока перед въездом в тоннель продолжительностью не более 10 минут - это необходимо для ввода и вывода подъемной техники.

Это уже не первые ограничения на данном участке - в конце мая тоннель со стороны финского залива полностью перекрывали после двух ДТП. В Дирекции КЗС с долей иронии отметили, что вынужденные простои в пробках могут стать для водителей "поводом для философских размышлений в потоке машин". Автомобилистов просят заранее планировать маршруты и соблюдать правила дорожного движения в зоне проведения работ.

Ранее Piter.TV сообщал, что по отремонтированному Троицкому мосту в Петербурге запустили движение.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга