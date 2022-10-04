МИД Болгарии выразил послу России несогласие из-за референдумов

Встреча прошла в рамках согласованных действий стран Евросоюза, выражающих свое несогласие с референдумами.

МИД Болгарии выразил послу России Элеоноре Митрофановой несогласие из-за референдумов в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.

Во вторник, 4 октября, российского посла в Болгарии вызвали в ведомство. Встреча прошла в рамках согласованных действий стран Евросоюза, выражающих свое несогласие с референдумами, в результате которых было принятое решение присоединить регионы в состав РФ.

Мы провели позитивный обстоятельный разговор о текущей ситуации, об истоках кризиса на Украине. Но Болгария как член ЕС и НАТО по этой теме придерживается консолидированной евро-атлантической позиции. Элеонора Митрофанова, посол России в Болгарии

Ранее Совфед ратифицировал договор с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.

Видео: ТАСС