Совфед ратифицировал договор с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями

Сергей Лавров выступи л с предложением от имени российского президента.

Совет Федерации России ратифицировал договор о принятии в состав РФ территорий Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее решение политики из верхней палаты парламента приняли на пленарном заседании от 4 октября. Решение одобрено единогласно.

Напомним, что российский лидер Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, где подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Далее Конституционный суд России одобрил и принял эти договоренности. Депутаты Государственной Думы также подтвердили эти соглашения. Согласно законодательству, принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации в соответствии с конституционным правом и ратификации международного договор, с заключением КС.

Матвиенко: Россия защитит и поддержит новых соотечественников при любых условиях.

Фото и видео: Совет Федерации