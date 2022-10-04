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Матвиенко: Россия защитит и поддержит новых соотечественников при любых условиях

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Она напомнила о словах президента РФ Владимира Путина о защите новых граждан страны.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Россия защитит и поддержит новых соотечественников при любых условиях. Об этом она заявила на пленарном заседании верхней палаты.

Матвиенко напомнила, что на прошлой неделе состоялось историческое решение включить ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в состав РФ. Она также напомнила о словах президента Владимира Путина, что новые соотечественники навсегда становятся гражданами России.

Ранее Матвиенко заявила, что бюджет России должен учитывать новые субъекты.

Видео: Совет Федерации

Теги: валентина матвиенко, россия, совет федерации, соотечественники
Категории: Лента новостей, Новости России,

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