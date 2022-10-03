Матвиенко: бюджет России должен учитывать новые субъекты

По ее словам, бюджет РФ должен соответствовать стратегическим целям развития нашей страны.

Бюджет России должен учитывать новые субъекты. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на слушаниях в понедельник, 3 октября.

По ее словам, бюджет РФ должен соответствовать стратегическим целям развития нашей страны. Она добавила, что бюджет т акже должен гарантировать выполнение всех социальных обязательств государства перед гражданами.

Нужно учитывать образование в составе РФ четырех новых субъектов, в которых проживают миллионы граждан России, имеющих полное право на социальные льготы и выплаты. Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

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