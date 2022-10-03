Матвиенко: бюджет России должен учитывать новые субъекты

Бюджет России должен учитывать новые субъекты. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на слушаниях в понедельник, 3 октября.
По ее словам, бюджет РФ должен соответствовать стратегическим целям развития нашей страны. Она добавила, что бюджет т акже должен гарантировать выполнение всех социальных обязательств государства перед гражданами.
Нужно учитывать образование в составе РФ четырех новых субъектов, в которых проживают миллионы граждан России, имеющих полное право на социальные льготы и выплаты.
Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации
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