Гимн России в исполнении Путина и SHAMAN возглавил тренды YouTube

На сегодняшний день видео исполнения гимна страны набрало более 929 тысяч просмотров.

Видео исполнения гимна России президентом страны Владимиром Путиным и певцом SHAMAN стало популярным в российском YouTube. Ролик был опубликован на канале музыканта.

Путин и SHAMAN выступили на Красной площади в рамках концерта "Выбор народа. Вместе навсегда". На сегодняшний день видео исполнения гимна страны набрало более 929 тысяч просмотров.

Ранее мы сообщали, что Путин подписал договоры о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к РФ.

Видео: YouTube / SHAMAN