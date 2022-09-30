Путин подписал договоры о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к РФ

В подписании договоров о присоединении Республик и областей 30 сентября присутствовали:
Владимир Путин
Денис Пушилин (глава ДНР)
Леонид Пасечник (глава ЛНР)
Владимир Сальдо (глава ВГА Херсонской области)
Евгений Балицкий (глава ВГА Запорожской области)
После подписания все участники взялись за руки и кричали "Россия". Зал им аплодировал.
Напомним, итоги референдумов 26-29 сентября, проведенных на украинских территориях, распределились следующим образом (за вхождение):
ЛНР — 98,42%;
ДНР — 99,23%;
Херсонская область — 87,05%;
Запорожская область — 93,11%;
Ранее во время выступления президент РФ заявил о том, что "жители освобожденных территорий сделали однозначный выбор".
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Видео: YouTube / Реальное время
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