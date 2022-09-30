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Путин подписал договоры о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к РФ

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Главы Народных Республик, главы военно-гражданских администраций областей и Владимир Путин официально подписали договоры о присоединении субъектов к России.

В подписании договоров о присоединении Республик и областей 30 сентября присутствовали:

Владимир Путин

Денис Пушилин (глава ДНР)

Леонид Пасечник (глава ЛНР)

Владимир Сальдо (глава ВГА Херсонской области)

Евгений Балицкий (глава ВГА Запорожской области)

После подписания все участники взялись за руки и кричали "Россия". Зал им аплодировал. 

Напомним, итоги референдумов 26-29 сентября, проведенных на украинских территориях, распределились следующим образом (за вхождение):

ЛНР — 98,42%;
ДНР — 99,23%;
Херсонская область — 87,05%;
Запорожская область — 93,11%;

Ранее во время выступления президент РФ заявил о том, что "жители освобожденных территорий сделали однозначный выбор". 

Новость дополняется. 

Видео: YouTube / Реальное время

Теги: подписание договора, референдум, субъект рф
Категории: Лента новостей, Новости России, Картина дня,

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