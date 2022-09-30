Путин: жители освобожденных территорий сделали однозначный выбор

Глава РФ рассказал о том, что регионы сделали свой выбор.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что жители Донецкой и Луганской народных республик, территорий Запорожской и Херсонской областей сделали однозначный выбор, когда проголосовали за присоединение регионов к составу РФ. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе торжественной церемонии в Кремле.

Уважаемые граждане России, граждане ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, депутаты Государственной Думы, сенаторы РФ, вы знаете, состоялись референдумы. Их итоги подведены. Результаты известны. Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор. Владимир Путин, президент РФ

Путин призвал почтить минутой молчания погибших на Донбассе.

Фото и видео: Kremlin.ru