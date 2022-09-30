Путин призвал почтить минутой молчания погибших на Донбассе

На выступлении Путина присутствуют главы субъектов РФ, министры и другие политики.

В Москве 30 сентября проходит выступление Владимира Путина. Сегодня президент РФ подпишет документы, после которых ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская область войдут в состав России. Путин предложил почтить минутой молчания тех, кто погиб на Донбассе.

Мы всегда будем помнить героев "Русской весны": Александр Захарченко, Арсен Павлов – они все герои России. Прошу почтить их память минутой молчания. Владимир Путин.

Свое выступление президент начал с того, что жители украинских областей сделали свой "однозначный выбор", который власти России поддерживают.