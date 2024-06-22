Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Церемония состоялась в Александровском саду.

Российский президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата 22 июня, в День памяти и скорби - годовщину начала Великой Отечественной войны. В пресс-службе администрации главы государства уточнили, что по традиции торжественная церемония состоялась на территории Александровского сада. Известно, что под звуки траурного марша в исполнении военного оркестра почетный караул установил венок на стойку перед Вечным огнем, размещенным около Кремлевской стены. За лидером страны следовали остальные участники мероприятия - ветераны ВОВ, Вооруженных сил, командующие подразделениями российской армии, министр по обороне Андрей Белоусов. Владимир Путин почтил память советских воинов, отдавших жизнь за свою Родину минутой молчания, которая прошла под мерные звуки метронома.

Володин и депутаты возложили венок к Вечному огню на Поклонной горе.

Фото и видео: Kremlin.ru