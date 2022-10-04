Лавров: большинство стран понимают правоту России

Глава МИД РФ отметил, что правда пробьет себе дорогу.

Большинство стран понимают правоту России. Об этом сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, не у всех государств хватает мужества говорить об этом прямо. Лавров отметил, что правда пробьет себе дорогу. Он также добавил, что в случае с референдумами, которые прошли в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, реализуется сценарий, который опирается на свободное волеизъявление людей.

Любые другие заходы, искусственное нагнетание конфронтации – все это антиисторично. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что Запад поощрял Киев к решению проблемы Донбасса силой.

Видео: РИА Новости