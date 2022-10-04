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Лавров: большинство стран понимают правоту России

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Глава МИД РФ отметил, что правда пробьет себе дорогу.

Большинство стран понимают правоту России. Об этом сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, не у всех государств хватает мужества говорить об этом прямо. Лавров отметил, что правда пробьет себе дорогу. Он также добавил, что в случае с референдумами, которые прошли в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях,  реализуется сценарий, который опирается на свободное волеизъявление людей.

Любые другие заходы, искусственное нагнетание конфронтации – все это антиисторично.

Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что Запад поощрял Киев к решению проблемы Донбасса силой.

Видео: РИА Новости

Теги: мид россии, референдумы, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Новости России,

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