Лавров: большинство стран понимают правоту России

Большинство стран понимают правоту России. Об этом сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, не у всех государств хватает мужества говорить об этом прямо. Лавров отметил, что правда пробьет себе дорогу. Он также добавил, что в случае с референдумами, которые прошли в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, реализуется сценарий, который опирается на свободное волеизъявление людей.
Любые другие заходы, искусственное нагнетание конфронтации – все это антиисторично.
Сергей Лавров, глава МИД России
Ранее Лавров заявил, что Запад поощрял Киев к решению проблемы Донбасса силой.
Видео: РИА Новости
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