Глава МИД РФ рассказал о том, что Запад закрывала глаза на циничные действия киевского режима.

Лавров заявил, что Запад поощрял Киев к решению проблемы Донбасса силовым методом. Соответствующее заявление министр иностранных дел сделал в ходе выступления на пленарном заседании в Совете Федерации России (верхней палате парламента). По мнению дипломата, страны коллективного Запада цинично закрывали глаза на действия украинских радикалов по работе "плана Б".

Об истинных намерениях США и сателлитов по использованию режима Зеленского для войны против России подробно говорил президент в Кремле 30 сентября. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы об их вхождении в состав России. Большинство граждан региона выступили за присоединение к составу страны. Еще 30 сентября российский лидер Владимир Путин и главы указанных регионов подписали договоры.

Совфед ратифицировал договор с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.

Фото и видео: Совет Федерации