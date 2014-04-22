Конституционный суд одобрил договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Граждане Украины и лица без гражданства, которые проживают на территории ДНР, ЛНР Херсонской и Запорожской областей, стали гражданами России.

Конституционный суд признал соответствующими Основному закону договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. На сайте суда появилось соответствующее постановление.

Для интеграции новых регионов в экономическую, правовую, кредитную и финансовую системы РФ установили переходный период, который будет действовать до 1 января 2026 года.

Граждане Украины и лица без гражданства, которые проживают на территории ДНР, ЛНР Херсонской и Запорожской областей, стали гражданами России. Они имеют полное право на сохранение и изучение родного языка.

В течение 10 дней глава РФ Владимир Путин назначит исполняющих обязанности глав новых субъектов.

Ранее на Piter.tv: процесс воссоединения русских земель еще не завершен.

Фото: Piter.tv