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Конституционный суд одобрил договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
Сегодня, 15:28
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Конституционный суд одобрил договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

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Граждане Украины и лица без гражданства, которые проживают на территории ДНР, ЛНР Херсонской и Запорожской областей, стали гражданами России.

Конституционный суд признал соответствующими Основному закону договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. На сайте суда появилось соответствующее постановление. 

Для интеграции новых регионов в экономическую, правовую, кредитную и финансовую системы РФ установили переходный период, который будет действовать до 1 января 2026 года.

Граждане Украины и лица без гражданства, которые проживают на территории ДНР, ЛНР Херсонской и Запорожской областей, стали гражданами России. Они имеют полное право на сохранение и изучение родного языка.

В течение 10 дней глава РФ Владимир Путин назначит исполняющих обязанности глав новых субъектов. 

Ранее на Piter.tv: процесс воссоединения русских земель еще не завершен.

Фото: Piter.tv

 

Теги: конституционный суд рф, принятие новых субъектов в рф, референдумы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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