  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:38
43
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Посол РФ во Франции: ЕС не может признать итоги референдумов без США

0 0

По его словам, если "старший брат" европейцев разрешит признать итоги референдумов, то ЕС это сделает.

Евросоюз не может признать итоги референдумов без разрешения США. Об этом заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков в интервью "РИА Новости".

По его словам, если "старший брат" европейцев разрешит признать итоги референдумов, то ЕС это сделает. Так Мешков отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона от отказе страны принимать референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Ранее мы сообщали, что резолюцию с осуждением присоединения к России новых территорий поддержало рекордное число стран-членов ООН.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: алексей мешков, евросоюз, посол рф во франции, референдумы, сша
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии