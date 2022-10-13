Резолюцию с осуждением присоединения к России новых территорий поддержало рекордное число стран-членов ООН

"За" документ выступили все страны НАТО, ЕС и некоторые другие государства.

Резолюцию с осуждением присоединения к России новых территорий поддержало на специальной чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации рекордное число стран-членов ООН. В документе поднимался вопрос о референдумах, которые состоялась на Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областей. Известно, что в подготовленном Евросоюзом документе "Территориальная целостность Украины: Защита принципов Устава ООН" эти голосования о присоединении регионов к РФ считаются нелегитимными. При этом ЕС обвиняет Москву в незаконном присоединении украинских земель и "аннексии".

"За" принятие данного документа выступили все члены НАТО и Евросоюза, Молдавия, Грузия, Украина, Бразилия, Афганистан. "Против" резолюции выступили лишь пять государств. Кроме самой России речь идет о Северной Корее (КНДР), Белоруссии, Сирии и Никарагуа. Воздержались от принятия решения делегаты от Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, ЮАР, Армении, Индии, Китая, Монголии и Пакистана. Журналисты добавили, что что Эритрея, при прошлых двух голосованиях по антироссийским резолюциям выступившая "против", на сей раз выбрала опцию "воздержаться". Отказались принимать участие в голосовании десять стран, среди которых Азербайджан, Иран и Туркменистан.

Небензя обвинил Запад в шантаже перед голосованием по резолюции ГА ООН.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций