На Невском проспекте организовали пикет солидарности с протестом в Белоруссии

В Минске в воскресенье возобновился стихийный митинг. В Петербурге начались пикеты.

Активисты 8 декабря вышли на пикет на главную улицу Петербурга. Акция началась в 18.00 на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы. Группа петербуржцев решила таким образом поддержать граждан Белоруссии, выступающих против "углубленной интеграции" с Россией.

Пикетчики развернули плакаты с надписями: "Нет поглощению под видом "интеграции". Жыве Беларусь!", "За вашу и нашу свободу!", "Мы против "углубления интеграции" в СССР-2.0! Беларусь - тоже. Одного раза хватило всем".

Ранее мы сообщили, что к российскому посольству в Минске стянулся спецназ.

Фото, видео: Piter.tv