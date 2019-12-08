К посольству России в Минске стянулся спецназ

Туда сейчас направляется колонна демонстрантов, выступающих против интеграции.

Власти Белоруссии приняли решение стянуть бойцов спецназа к посольству России в Минске. Туда сейчас направляется колонна демонстрантов, выступающих против интеграции стран. Об этом сообщает издание "Наша Ніва".

Протесты в Минске начались 7 декабря после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Сочи для встречи с Владимиром Путиным. Их переговоры продолжались более пяти часов. Следующая встреча лидеров двух стран состоится 20 декабря.

В воскресенье, 8 декабря, в белорусской столице возобновился стихийный митинг. Люди выступают против интеграции Белоруссии с Россией. Они выкрикивают на улице лозунги "Далучайся!" ("Присоединяйся!"), "Жыве Беларусь!", "Ніякіх саюзаў з імперскай Расіяй!" и "Незалежнасць!" ("Независимость!"). Некоторые держат в руках красно-белые флаги. Автомобилисты сигналят протестующим в знак солидарности.

В свою очередь милиция призывает митингующих разойтись, напоминая, что акция не согласована с властями.

Договор об интеграции России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года. В конце прошлого года главы двух стран начали обсуждать реализацию соглашения. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства.

Ранее мы писали, что Путин поздравил Лукашенко с 20-летием договора о Союзном государстве.