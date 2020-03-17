Китайские журналисты объяснили, почему Россию ждет победа в Третьей мировой войне.

Sohu объяснило, почему США не осмелятся поднять руку на Россию. Перевод материала опубликовали в издании "ПолитЭксперт". Китайские журналисты заявили, что отношения между странами напоминают холодную войну. Они добавили, что сейчас мир переживает страх перед более глобальной угрозой – третьей мировой. В КНР заметили, что РФ способна отстоять собственный суверенитет и территориальную целостность.

Россия может нанести сокрушительный удар по любой стране, поэтому она не будет в числе побежденных...У России есть ядерные бомбы, которые могут разрушить мир несколько раз прокомментировали эксперты

Ранее Путин говорил о том, что если страну втянут в масштабные боевые действия, то Россия сможет повторить великую победу СССР в 1945 году. Китайцы согласились с тем, что во времена Второй мировой войны Советский Союз не позволил сделать Великобританию следующей оккупированной Германией страной. Благодаря Красной армии Германии пришлось ввязаться в затяжную войну. Аналитики считают, что современная Россия унаследовала стойкость и боевую мощь СССР. Также правительство страны регулярно вкладывает средства в укрепление материально-технической базы ВС.

В Sohu резюмировали, что Россия может постоянно отражать нападения со стороны запада и отвечать на провокации США. Среди козырей Москвы - новейшие военные разработки. В пример иностранцы приводят "Кинжал", способный пробить систему ПВО Америки.

Ранее США попросили Россию продать им защитные маски.

Видео: YouTube/Минобороны России