Москва готова бороться с американцами за доступ в акваторию.

Китай: своими учениями в Черном море Россия унизила США. Об этом заявили журналисты из местного издания Sohu. Об этом сообщила "ПолитРоссия". Авторы материала напомнили, что регион важен для РФ, а также для Запада. Москва готова прибегать к жестким мерам, чтобы сохранить за собой выход в акваторию. Вспоминается случай с эсминцем ВМС США, который совершал дерзкие маневры в Черном море. США не раз сообщали о желании запереть РФ на территории моря. Подобные выходки со стороны американских коллег сочли провокацией.

В Кремле ответили на нее электронным ракетным ударом по условному противнику. Цель была ликвидирована. За этими действиями следили военные из США.

Американский корабль смотрелся жалко и беспомощно на фоне российских учений прокомментировали журналисты

Москва дала понять коллегам, что готова обороняться в регионе. В Пентагоне действиями РФ остались недовольны.

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