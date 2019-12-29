В стране наблюдается наибольшая смертность из-за коронавируса , исключая статистику КНР.

Роухани: коронавирус охватил все провинции Ирана. Об этом глава государства рассказал журналистам из Reuters. Политик заметил, что у страны достаточно возможностей, чтобы справиться с эпидемией.

На данный момент от инфекции в Иране погибли 92 человека. Такую статистику зарегистрировали в Министерстве здравоохранения. Этот показатель смертности наибольший по миру, исключая Китай. В Иране в общем по стране заразились около 2,9 тысяч человек. Пациентами стали вице-президент, некоторые депутаты, замминистра Минздрава. В понедельник от коронавируса погиб один из высокопоставленных чиновников.

Ради профилактических мероприятий в Иране пришлось отменить пятничную молитву.

Ранее Иран запросил помощь у России в связи с коронавирусом.

Видео: YouTube/NBC News