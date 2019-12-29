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Rybka123

В Иране попытались сжечь больницу с зараженными коронавирусом

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На данный момент в Иране зафиксировано 593 случая заражения.

Жители иранского города Бендер-Аббас попытались сжечь местную больницу, куда, якобы, госпитализировали зараженных коронавирусом. Ролик с места событий был опубликован телеканалом Iran International.

Ранее появилась информация о том, что из города Кума перевезли десять человек с коронавирусом. Местные радикальным способом выступили против их размещения и подожгли больницу. Пожар был ликвидирован, а представители учреждения заявили, что никаких больных к ним не привозили. 

На данный момент в Иране зафиксировано 593 случая заражения. От болезни скончались 43 человека.

Ранее мы писали о том, что на рейсе "Аэрофлота" выявили пассажира с подозрением на коронавирус

Теги: иран, коронавирус
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия,

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