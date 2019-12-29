Ростуризм посоветовал воздержаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран

В этих странах зарегистрирован рост числа заболевших коронавирусом.

Ростуризм посоветовал туристам воздержаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран. Это произошло после сообщения Роспотребнадзора о росте числа заболевших новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По последним данным, в Южной Корее зарегистрировано 1146 случаев заболевания COVID-19, 11 человек скончались. В Иране 95 человек заболело, из них 15 не справились с инфекцией. В Италии число заболевших превысило 320 человек, зафиксировано 11 смертельных случаев. Все они произошли на севере страны в областях Ломбардия и Венето.

Вспышка нового типа коронавируса произошла в Китае в конце декабря 2019 года. По предварительной версии, источником инфекции стал оптовый рынок морепродуктов Хуанань.

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