Учёные нашли источник распространения коронавируса в Китае

И это не рынок в Ухане

Исследование провели в ботаническом саду при академии наук КНР совместно с коллегами из Южно-китайского сельскохозяйственного университета и Пекинского центра изучения мозга. Они проанализировали собранные к 12 февраля в базе данных GISAID EpiFluTM геномные данные 93 образцов нового коронавируса из 12 стран и четырех континентов.

Оказалось, что рынок морепродуктов из Уханя не источник коронавируса, как считалось ранее. Ученые заявили, что первые случаи передачи коронавируса COVID-19 от человека к человеку начались в ноябре 2019 года. И только потом коронавирус попал на рынок морепродуктов в Ухане.

Это значит, что "нулевой пациент" заразил кого-то на рынке.

Коронавирус был обнаружен у 80 тысяч человек. От него погибло больше 2700 человек. При этом вылечилось в десять раз больше.