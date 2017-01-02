Японскую туристку возмутило приветствие жителей Курил

Женщина жила в детстве на Итурупе и считает его родиной.

Японскую туристку возмутило приветствие жителей Курильских островов. Айко Ясудо считает неправильным, что по приезде иностранцы видят фразу "приветствуем вас на нашем острове". Об этом путешественница заявила в интервью изданию Yomiuri.

Пожилая японка 80-ти лет рассказала журналистам, что такое приветствие ее неприятно поразило. Она проживала на территории Итурупа еще в детстве продолжает считать остров своей родиной. Женщина не понимает, как остальные японцы могут считать, что "здесь кругом живут замечательные люди". Она заявила, что правительству следовало бы запретить туристические поездки на Курилы, ведь это лишь заставляет закипать неприятному чувству.

Ясно, что сами по себе эти поездки никак не связаны с перспективой возврата островов добавила иностранка

Ясуда надеется, что японцы будут посещать Курильские острова с целью видеть их в исторической перспективе.

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