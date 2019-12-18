Рыбаков задержали по подозрению в жульничестве с информацией в бортовом журнале.

МИД Японии потребовал от РФ освободить задержанные пограничниками суда. В Японии считают неприемлемым задержание своих восьми рыболовных судов. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на генсекретаря правительства Ёсихидэ Суга.

С точки зрения позиции нашей страны по четырем северным островам их препровождение российской стороной является неприемлемым. Также с гуманитарной точки зрения мы требуем их скорейшего возвращения в порт прокомментировал дипломат телеканалу NHK

Дипломаты отметили, что угрозы здоровью и жизни членам экипажей нет. Корабли занимались ловлей крабов в районе южнокурильского архипелага Хабомаи. При досмотре пограничники из РФ заподозрили японцев в нечестных действиях. Они предположили, что время вылова не соответствует реальному нахождению суден. Это связано с тем, что рыбаки имели с собой чрезмерно большое количество краба. Соответственно, иностранцы провели в море гораздо больше времени, чем то, о котором отчитались в бортовом журнале.

Инцидент произошел 17 декабря. Рыбаков направили в Фурукамаппу (Южно-Курильск).

Ранее Piter.tv писал о том, что в Токио прошел митинг с требованием вернуть Курилы Японии.