В Токио прошел митинг с требованием вернуть Курилы Японии

Острова на Южных Курилах были включены в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны.

В Токио прошел митинг, участники которого потребовали вернуть Японии южную часть Курильских островов. Об этом 1 декабря сообщило Японское общественное телевидение.

Известно, что в митинге приняло учустие 500 человек, среди которых были и бывшие японские жители Курил. Также в акции поучавствовал министр по делам Окинавы и "северных территорий" Сэйити Это. Митингующие прошли колонной по центру Токио, а позже собрались в парке Хибия.

Напомним, что Япония считает Южные острова Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи своими "северными территориями", Россия настаивает на том, что по праву владеет Курилами по итогам Второй мировой войны. Президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии планов отдавать Курилы, подчеркнув, что российские власти планируют заняться развитием территорий Дальнего Востока и Курильских островов.

Видео: YouTube / PONANT Cruises