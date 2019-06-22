Владимир Путин заявил об отсутствии планов отдавать Курилы

Российские власти планируют заняться развитием территорий Дальнего Востока и Курильских островов.

О данной инициативе властей по развитию островов Южных Курил расссказал президент России Владимир Путин. Заявление было сделано в эфире телепрограммы "Вести в субботу". На вопрос ведущего, придется ли на островах "спускать российский флаг", президент ответил, что таких планов у страны нет.

Глава государства уточнил, что власти в скором времени займутся развитием инфраструктуры.

Напомним, острова на Южных Курилах (Кунашир, Шикотан и другие) были включены в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны. Япония до сих пор оспаривает их принадлежность.

Фото: kremlin.ru

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