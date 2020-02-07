Он предлагается сделать "северные территории" островами дружбы.

Синдзо Абэ заявил о намерении заключить мирный договор с Россией. Премьер-министр Японии хочет решить конфликт по северным территориям. Так в государстве называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Политик добавил, что эти острова могут превратиться в острова дружбы. Об этом сообщили "РИА Новости". Абэ будет продвигать работу по поиску решения, которое окажется приемлемым для обоих государств.

Важно, чтобы между японским и российским народом укреплялись отношения доверия прокомментировал чиновник

Абэ считает ненормальным ситуацию, когда между странами 74 года не подписан мирный договор. Несмотря на это, три года японцы могут посещать спорные острова, чтобы посещать могилы родственников. На участках ведется совместная экономическая деятельность. В частности, разрабатываются проекты по туризму и переработке отходов.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Токио прошел митинг с требованием вернуть Курилы Японии.