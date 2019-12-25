  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сергей Корнеев стал главой петербургского комитета по развитию туризма
Сегодня, 17:50
81
himif

Сергей Корнеев стал главой петербургского комитета по развитию туризма

0 0

Распоряжение о назначении чиновника подписал губернатор.

Комитет по развитию туризма Петербурга возглавил Сергей Корнеев, соответствующее распоряжение 1 июня подписал губернатор Александр Беглов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Предыдущий председатель комитета, Евгений Панкевич, освобожден от должности сегодня же, 1 июня. Корнеев заступит на новый пост со 2 июня. Известно, что до назначения Корнеев был замруководителя Федерального агентства по туризму.

Ранее мы рассказывали, что Кирилл Поляков занял должность председателя комитета по транспорту Петербурга.

Фото: Piter.TV

Теги: комитет по развитию туризма, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии