Кирилл Поляков занял должность председателя комитета по транспорту Петербурга

До этого комитет возглавлял Александр Головин.

Кирилл Поляков возглавил комитет по транспорту Петербурга, сообщили в пресс-службе Смольного.

Ранее сегодня стало известно, что главу комитета собираются сменить. Поляков вступит в должность с завтрашнего дня, 20 мая 2020 года. Сообщается, что до этого он был генеральным директором АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области".

Ранее мы писали, что замдиректора ГУП "Горэлектротранс" Денис Минкин стал главой предприятия.

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