  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Кирилл Поляков занял должность председателя комитета по транспорту Петербурга
Сегодня, 21:31
76
smirenny

Кирилл Поляков занял должность председателя комитета по транспорту Петербурга

0 0

До этого комитет возглавлял Александр Головин.

Кирилл Поляков возглавил комитет по транспорту Петербурга, сообщили в пресс-службе Смольного. 

Ранее сегодня стало известно, что главу комитета собираются сменить. Поляков вступит в должность с завтрашнего дня, 20 мая 2020 года. Сообщается, что до этого он был генеральным директором АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области".

Ранее мы писали, что замдиректора ГУП "Горэлектротранс" Денис Минкин стал главой предприятия.

Фото: spbtrd

Теги: кирилл поляков, комитет по транспорту
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии