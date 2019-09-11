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Смольный планирует сменить главу комитета по транспорту
Сегодня, 15:35
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nastya960

Смольный планирует сменить главу комитета по транспорту

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Это может произойти в ближайшие дни.

С 20 мая новым председателем комитета по транспорту Петербурга будет официально назначен глава АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти" Кирилл Поляков. Об этом сообщил портал "Питертранспорт" со ссылкой на собственные источники.

На данный момент пост занимает Александр Головин. Данную должность он занимает с декабря 2015 года. Назначения Полякова ждут с осени 2019 года, когда еще только анонсировался приход в городское правительство нового вице-губернатора

Также накануне замдиректора ГУП "Горэлектротранс" Денис Минкин стал главой предприятия.

Фото: spbtrd

Теги: комитет по транспорту
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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