Замдиректора ГУП "Горэлектротранс" Денис Минкин стал главой предприятия

Распоряжение подписали в комитете по транспорту.

Замдиректора петербургского ГУП "Горэлектротранс" по развитию Денис Минкин заступил на должность директора предприятия. Соответствующее распоряжение 18 мая подписала в комитете по транспорту, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что главной задачей Минкина станет автоматизация процессов управления ГЭТ, повышение безопасности транспорта и совершенствование материально-технической базы "Горэлектротранса". Уже сейчас на предприятии решаются вопросы об обновлении подвижного состава в трамвайном парке в ближайшее время.

Денис Минкин работал на руководящих должностях в крупных оборонных концернах, преподавал на кафедре автоматики и сетевых технологий в университете ГПС МЧС России, получил звание профессора. Позднее Минкин перешел в "Курчатовский институт", где проработал до 2018 года директором исследовательского центра. После этого Минкин начал работу в "Горэлектротрансе".

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Фото: nrcki.ru