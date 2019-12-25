Помощник президента России стал председателем совета директоров ЦСКА

Евгения Гинера назначили его заместителем.

Сегодня, 8 мая состоялось заседание совета директоров московского ЦСКА, на котором был избран председатель совета. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Им стал помощник президента России, член наблюдательного совета компании ВЭБ Максим Орешкин. Президент армейского клуба, Евгений Гинер, был назначен заместителем председателя.

Ранее Михаил Орешкин занимал должность министра экономического развития России с 2016 по 2020 год.

Напомним, 22 апреля компания ВЭБ стал основным владельцем футбольного ЦСКА. Отныне ей будут принадлежать 77,63% акций клуба.

Фото: kremlin.ru